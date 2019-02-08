Румыния признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Румыния признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, сообщается на сайте румынского лидера Клауса Йоханниса.

«Решение президента Румынии было принято после тщательного рассмотрения ситуации, в том числе с политической, дипломатической и правовой точек зрения, а также в контексте, в котором большинство государств-членов ЕС и ряд важных союзников и партнеров нашей страны в евроатлантическом регионе признали законность временного президента Хуана Гуайдо», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Йоханниса отметили, что страна «с учетом возросшей динамики международных событий» должна давать «быстрые, обоснованные и твердые ответы» по вопросам, касающимся внешней политики страны. Меморандум, в котором говорится о том, что Румыния признает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы одобрила также премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.

Ранее Великобритания, Франция, Испания, Австрия и ряд других стран сообщили, что признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом».

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».