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Суд арестовал тюменского блогера на 13 суток за съемку видео на проезжей части

Общество

 

Центральный районный суд Тюмени арестовал на 13 суток блогера Артема Таловикова за съемку с друзьями на проезжей части видеоролика в поддержку арестованных в Москве на 10 суток московских блогеров Давида Манукяна и Карину Лазарьянц. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу тюменской полиции. 

Таловикова признали виновным по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как отмечает издание, ролик с танцами на улице Республики в Тюмени был записан 19 января. 

72.ru сообщает, что Таловикова задержали после того, как он отбыл 12 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) за езду с несколькими молодыми людьми по Тюмени с автоматами. Происходящее также снимали на видео.    

Как сообщало агентство РИА Новости, Манукян и Ларьянц были арестованы в середине января Пресненским районным судом Москвы на 10 суток за то, что перекрыли Новый Арбат для съемок клипа. 

Теги:
блогеры, тюмень, em
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