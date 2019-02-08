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Российские конькобежцы завоевали золото и бронзу на ЧМ в Германии

Спорт

 

Российский конькобежец Руслан Мурашов завоевал золото на дистанции 500 метров на Чемпионате мира, проходящем в немецком Инцелле. Россиянин Виктор Муштаков стал бронзовым призером. 

Как отмечает «Чемпионат», Мурашов преодолел дистанцию за 34,225 секунды, Муштаков – за 34,432 секунды. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен (34,356 секунды). Другой представитель российской сборной Павел Кулижников стал седьмым (34,534 секунды).

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в немецком Инцелле с 7 по 10 февраля. 

Теги:
чемпионат мира, em
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