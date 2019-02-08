Российские конькобежцы завоевали золото и бронзу на ЧМ в Германии

Российский конькобежец Руслан Мурашов завоевал золото на дистанции 500 метров на Чемпионате мира, проходящем в немецком Инцелле. Россиянин Виктор Муштаков стал бронзовым призером.

Конькобежец Мурашов принёс России первое золото ЧМ в Инцелле, победив на 500 м 🥇🇷🇺https://t.co/U4HC1Rku5X pic.twitter.com/dzYZmxYtWh — Чемпионат (@championat) February 8, 2019

Как отмечает «Чемпионат», Мурашов преодолел дистанцию за 34,225 секунды, Муштаков – за 34,432 секунды. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен (34,356 секунды). Другой представитель российской сборной Павел Кулижников стал седьмым (34,534 секунды).

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в немецком Инцелле с 7 по 10 февраля.