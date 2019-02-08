Сварщик помирился в суде с ранившим его на полярной станции инженером

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении полярника Сергея Савицкого, который ударил ножом коллегу Олега Белогузова в столовой антарктической станции «Беллинсгаузен», так как стороны помирились. Об этом сообщает РАПСИ.

Савицкий признал вину в покушении на убийство Белогузова в состоянии аффекта. РАПСИ отмечает, что в ожидании процесса они «сидели на одной скамье и миролюбиво беседовали на отвлеченные темы».

Савицкий и Белогузов рассказали суду, что продолжают работать на своих должностях в Институте Арктики и Антарктики. После этого потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела, потому что помирился с обвиняемым. Савицкий согласился с подобным исходом, но суд его предупредил, что примирения не явлется реабилитирующим обстоятельством.

РАПСИ со ссылкой на материалы дела отмечает, что инженер Савицкий напал на сварщика Белогузова в столовой российской антарктической станции, находящейся на острове Кинг-Джордж. Следствие считает, что Белогузов издевался над Савицким и оскорблял его, из-за чего тот напал на своего обидчика во время одного из конфликтов.

Как сообщает «Московский комсомолец», по одной из версий Савицкий и Белогузов выпили, после чего последний предложил своему коллеге встать на стол и станцевать. Также была версия о том, что Белогузов рассказывал Савицкому концовки книг, которые тот читал, что его злило.