Путин наградил главу Сбербанка орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени главу Сбербанка Германа Грефа, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Грефа наградили «за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу».
Греф является президентом и председателем правления Сбербанка с 2007 года.
Ранее он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и рядом других наград. Также Греф является офицером ордена французского почетного легиона.