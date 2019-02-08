Мадуро заявил о возможном проведении досрочных парламентских выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможном проведении досрочных парламентских выборов, так как это поспособствует стабилизации ситуации в стране. Трансляция выступления Мадуро велась в твиттере.

«Я говорю о возможности в этом году провести досрочные выборы в парламент, эти выборы помогут достичь этой стабильности в стране и преодолеть беспорядок, в котором мы живем», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам Мадуро, Венесуэла в 2019 году достигнет «решения больших задач по восстановлению экономики, ее росту».

Ранее Reuters со ссылкой на парламент Венесуэлы сообщало, что в январе 2019 года цены в стране выросли на 191,6%.

В Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января спикер Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом».

Лидера оппозиции в качестве временного президента признали ряд стран, в том числе Румыния, Испания, Великобритания, Нидерланды и Израиль.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».