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Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Спорт

 

Сборная России по биатлону выиграла бронзу в мужской эстафете 4×7,5 км, которая прошла в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира.

За команду выступали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын. Российские спортсмены использовали на огневых рубежах девять дополнительных патронов и пробежали эстафету без штрафных кругов, отстав от первого места на 1 минуту и 48,4 секунды.

Соревнования выиграли представители Норвегии (Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шостад Кристиансен, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Бо). Вторыми финишировали французы (Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Симон Фуркад, Кентен Фильон-Майе), проигав норвежцам 1 минуту 10,4 секунды. 

Ранее российский биатлонист Александр Логинов занял третье место на этапе Кубка мира, проходящем в канадском Кэнморе. 

Теги:
биатлон, nt
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