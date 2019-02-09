Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону выиграла бронзу в мужской эстафете 4×7,5 км, которая прошла в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира.

It was a freezing affair but @NSSF_Biathlon took the men's relay in #CAN19 -- and in just a few minutes we'll continue with the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q 😀 pic.twitter.com/49Vqgy96oD — IBU World Cup (@IBU_WC) February 8, 2019

За команду выступали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын. Российские спортсмены использовали на огневых рубежах девять дополнительных патронов и пробежали эстафету без штрафных кругов, отстав от первого места на 1 минуту и 48,4 секунды.

Соревнования выиграли представители Норвегии (Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шостад Кристиансен, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Бо). Вторыми финишировали французы (Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Симон Фуркад, Кентен Фильон-Майе), проигав норвежцам 1 минуту 10,4 секунды.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов занял третье место на этапе Кубка мира, проходящем в канадском Кэнморе.