В Москве пройдет пикет против «китовой тюрьмы» в Приморье

В Москве 16 февраля, на Площади Яузских Ворот у памятника «Пограничникам Отечества» с 13.00 до 16.00 пройдет пикет за освобождение незаконно выловленных косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Столичная мэрия санкционировала мероприятие, сообщили «Новой газете» организаторы пикета.

В настоящее время решается судьба 11 краснокнижных косаток и 90 белух. Детеныши этих китообразных были выловлены летом 2018 года в Охотском море. По сведениям Greenpeace и других экологических организаций, отловщики готовят животных для продажи в китайские океанариумы.

По меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили «китовой тюрьмой», где животные содержатся в тесных грязных бассейнах и страдают от холода.

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Владивостокская природоохранная прокуратура ранее нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи пропали, а один детеныш находится на грани жизни и смерти.

Следственный комитет завел дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них младше года.

В СК и Минприроде на днях пообещали предпринять все меры по освобождению косаток и белух из «китовой тюрьмы» в ближайшее время.

Тем временем российское и международное сообщество продолжает следить за развитием ситуации вокруг морских млекопитающих заложников. 8 февраля в администрацию президента в Москве были переданы около 2 тысячи подписей под обращением к Владимиру Путину.

Авторы обращения — экологи, биологи и представители общественности, среди которых клоун Вячеслав Полунин — просят среди прочего ввести полный запрет на добычу (вылов) китообразных в нашей стране.