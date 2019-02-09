В результате конфликта в колонии под Самарой пострадали 17 человек

В самарской исправительной колонии № 5 в результате конфликта заключенных и пожара госпитализировали 17 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на регионального омбудсмена Ольгу Гальцову.

«16 человек находятся в больнице при ФСИН на ул. Физкультурная, еще один находится в палате нейрохирургии в больнице им. Пирогова с травмой головы. Состояние его оценивается как средней тяжести. Он в сознании. Проходит обследование», — сказала Гальцова.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. По ее словам, конфликт «возник на пустом месте»: осужденный из отряда обслуживания стал оскорблять людей из другого отряда, которые шли ужинать.

«Один отряд шел ужинать, а один осужденный из отряда обслуживания начал их оскорблять. Полилась нецензурная брань. Обиженные осужденные, направлявшиеся на ужин, сломали на улице загородку и побежали за ним в помещение, где находится отряд обслуживания всей колонии. Началась драка, которую удалось быстро локализовать», — уточнила она.

В результате конфликта также были подожжены матрасы и одеяла.