«Роскосмос»: первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году

Первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году, после чего такие полеты намерены совершать ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

В документе указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

В 2032 году на Луну намерены доставить вторую экспедицию, которая займется изучением способов передвижения по лунной поверхности. На следующий год экспедиция будет выполнять поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестирует робототехнические комплексы, а в 2034 году, согласно плану, начнется строительство лунной базы.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов-аватаров.

Источники РИА Новости заявляли, что федеральная программа «Роскосмоса» по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей.

По словам собеседника агентства, предусматривается также пилотируемый облет Луны, но в рамках другой программы, на которую потребуется дополнительное финансирование.