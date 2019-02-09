Moody`s повысило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3 — с «мусорного» до «инвестиционного» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении организации.

«Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние мер, введенных в последние годы и направленных на то, чтобы усилить уже надежные государственные финансы России и внешние показатели и снизить уязвимость страны перед внешним воздействием, включая недавние санкции»,— считают в организации.

Эксперты агентства также позитивно оценили пенсионную реформу.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал решение Moodyʼs «справедливым, хотя и несколько запоздалым».

«Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну», — заявил министр.

Как отмечают «Ведомости», Moody's оставалось последним агентством, которое сохраняло суверенный кредитный рейтинг России на неинвестиционном уровне. До этого инвестиционный рейтинг BBB- со стабильным прогнозом России присвоили S&P и Fitch.