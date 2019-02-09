Интерфакс: несколько следователей управления СК по Москве увольняются из-за расследования перестрелки в «Москва-сити»

Несколько высокопоставленных следователей Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве увольняются «по собственной инициативе» в связи с расследованием уголовного дела о перестрелке в комплексе «Москва-Сити» осенью 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По данным агенства, уволится также и руководитель одного из отраслевых управлений. Источник не уточнил, о ком именно идет речь.

Такое решение, добавил источник, связано с тем, что «качество расследования оставляло желать лучшего, в ходе его проведения менялся состав обвиняемых, что заставило усомниться в объективности следователей».

«В связи с этим ряду сотрудников ГСУ было указано на их несоответствие занимаемым должностям и предложено уволится по собственной инициативе, что они и сделали», — сказал собеседник.

По данным «Коммерсанта», речь идет об управлении по расследованию особо важных дел. Семь следователей, в том числе Левон Агаджанян, расследовавший перестрелку в «Москва-сити», написали одно общее заявление на имя и. о. главы управления СК по Москве Андрея Стрижова.

Как отметил источник газеты, их заявление кадровая служба не зарегистрировала, так как оно было неправильно оформлено: заявления должны подаваться персонально.

В СК не прокомментировали информацию об отставке сотрудников ведомства.

Напомним, вечером 17 ноября 2017 года у входа в ресторан Crystal Ballroom в башне «Око» на территории комплекса «Москва-Сити» произошла стрельба. По данным следствия, стычка случилась во время празднования юбилея предпринимателя Дмитрия Павлова между сотрудниками его охраны и приглашенного на мероприятие бизнесмена Гавриила Юшваева, Mercedes которого перегородил вход в башню. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе, сотрудник Росгвардии, позднее он умер в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).