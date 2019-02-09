Эксперты Statista определили смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты компании Statista составили рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Компания опубликовала свои данные в твиттере.

Первое место занял Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого равен 1,75 ватта на кг. На втором месте оказался китайский смартфон OnePlus 5T — 1,68 ватта на кг, третье место — китайский Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 ватта на кг.

В первую пятерку также попали OnePlus 6T (1,55) и HTC U12 life (1,48).

Сматрфоны американской корпорации Apple — iPhone 7 (1,38) и iPhone 8 (1,32) —заняли девятое и 14-ое места соответсвенно.

Как отмечает Statista, при составлении рейтинга эксперты использовали данные немецкого ведомства радиационной защиты. Они изучали смартфоны таких производителей, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.