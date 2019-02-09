СК возбудил уголовное дело из-за драки заключенных в самарской колонии

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) в связи с потасовкой осужденных в исправительной колонии №5. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Самарской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте работает следственно-криминалистическая группа. Следствие устанавливает подозреваемых и обстоятельства произошедшего.

Как сообщается на сайте региональной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), ИК-5 посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). «Во время посещения члены ОНК отметили, что в настоящее время обстановка в исправительном учреждении остается стабильной. Колония работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ФСИН.

Напомним, вечером 8 февраля в ИК-5 Самарской области произошел конфликт между заключенными и пожар. В результате пострадали 17 человек. Сообщалось, что осужденный из отряда обслуживания стал оскорблять людей из другого отряда, которые шли ужинать.

«Обиженные осужденные, направлявшиеся на ужин, сломали на улице загородку и побежали за ним в помещение, где находится отряд обслуживания всей колонии. Началась драка, которую удалось быстро локализовать», — уточнила региональный омбудсмен Ольга Гальцова. В результате конфликта были подожжены матрасы и одеяла.