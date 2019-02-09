Из видеозаписи «России сегодня» с круглого стола «СМИ и борьба с наркотиками» вырезали более 20 минут из-за возможной пропаганды наркотиков

Агентство «Россия сегодня» вырезало 23 минуты из видеозаписи с круглого стола «СМИ и борьба с наркотиками: повышение социальной ответственности», в котором участвовали сотрудники Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, передает «Коммерсант».

Как сообщает издание, из видеозаписи удален фрагмент, в котором содержатся вопросы его корреспондента, и ответы на них.

Согласно публикации «Коммерсанта», на круглом столе обсуждался тезис о том, что в теме наркотиков «позицию определяет государство». Также, отмечает издание, на мероприятии говорилось о заместительной терапии.

В частности, научный сотрудник отделения мониторинга наркологической ситуации Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова заявила, что, по ее мнению, «людям, незнакомым с темой, в дискуссии наркологов вряд ли стоило бы вовлекаться».

Начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Виталий Хмельницкий заявил, что «СМИ несут колоссальную ответственность», так как они могут не только быть «основным ресурсом антинаркотической пропаганды», но и «многократно усугубить болезнь общества».

В пресс-службе агентства «Россия сегодня» «Коммерсанту» сообщили, что «фрагмент был временно вырезан», потому что «некоторые тезисы, прозвучавшие в этом фрагменте, могут нарушать КоАП в части пропаганды наркотических средств». Изданию уточнили, что полную версию записи вернут на сайт после проведения юридической экспертизы.