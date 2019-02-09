Суд продлил срок задержания аспиранта мехмата МГУ на 72 часа по делу о поджоге офиса «Единой России»

Головинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого по делу о поджоге офиса «Единой России». Об этом «Новой» сообщила его подруга Елена Горбань

«Ему продлили задержание еще на три дня», – сказала она.

Горбань добавила, что на заседании была представлена некая справка на движение «Народная самооборона», которая, по мнению следствия, может быть причастна к преступлениям по всей России и в том числе в Париже. На заседании Мифтахов заявил, что не имеет отношение к погрому офиса «Единой России», а нынешнее дело назвал сфабрикованным.

Дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) было возбуждено в прошлом году после акции антифашистов у офиса «Единой России» в Ховрино. Ночью 31 января неизвестные разбили окно и бросили внутрь здания дымовую шашку. Тогда полиция задержала анархистов Елену Горбань и Алексея Кобаидзе. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в их квартирах, забрали электронные носители информации и увезли на допрос. Позже активистов отпустили, а расследование не было завершено.

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В настоящее время дело переквалифицировали с вандализма на хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Как сообщает «ОВД-инфо», Мифтахова опознал засекреченный свидетель. По его словам, в ночь на 31 января 2018 года он видел на Онежской улице, где находится офис «Единой России», шесть человек.

Свидетель утверждает, что присутствующие разделились на две группы, в одной из которых находился Мифтахов. Что конкретно там делал задержанный аспирант свидетель не смог объяснить. Он отметил, что запомнил подозреваемого по лицу, потому что у него «выразительные брови».

Напомним, Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям в тот день подверглись еще не менее девяти человек, все они являются левыми активистами. Один из них рассказывал «Новой», что его спрашивали о Мифтахове.

Всех, кроме Мифтахова, впоследствии отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания. Впоследствии суд Балашихи на трое суток продлил срок задержания Мифтахова, удовлетворив тем самым ходатайство следователя. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали.