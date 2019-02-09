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Команда Лукашенко победила в эстафете на «Минской лыжне – 2019»

Спорт

 
Финиш Александра Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко выиграла в эстафете на спортивном празднике «Минская лыжня – 2019», сообщает БЕЛТА. 

В составе команды Лукашенко выступали его сын Николай, врач Светлана Коношенко и биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. 

«Предстояло преодолеть небольшую дистанцию, но рабочий круг имеет пологий подъемом, поэтому приходилось работать на максимуме. Отличная атмосфера здесь на лыжне, многим болельщикам понравилось наблюдать и за гонкой, и за стрельбой по мишеням. Все креативно», – цитирует БЕЛТА Домрачеву. 

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева передает эстафету Николаю Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Второе место на «Минской лыжне»» заняла команда Гродненского облисполкома, третье – команда Совета Министров. Четвертой закончила выступление команда «Олимпик», в которой выступала, в частности, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. 

«Минская лыжня» проводится в Белоруссии каждый год. На празднике 9 февраля, как отмечает БЕЛТА, организаторы ожидали более пяти тысяч участников. 

Теги:
лукашенко, беларусь, em
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