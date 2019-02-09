На Новой Земле ввели режим ЧС из-за массового нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей в населенные пункты, сообщается на сайте правительства Архангельской области.

Глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин отметил, что режим ЧС вводят без ограничения по времени, пока не будет обеспечена безопасность местного населения. Большое количество белых медведей вокруг населенных пунктов начали фиксировать в декабре прошлого года. В частности, в районе поселка Белушья Губа отметили наличие 52 животных, которые заходят в населенный пункт.

«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей», – цитирует пресс-служба правительства Архангельской области доклад замглавы администрации Новой Земли Александры Минаевой.

В региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в связи с происходящим решили направить на архипелаг оперативную группу для оценки обстановки и проведения действий по предотвращению нападения медведей на людей. По словам Мусина, группа из четырех человек уже сформирована, сейчас оформляются документы для их допуска в населенные пункты архипелага.