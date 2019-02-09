В Крыму украинский активист рассказал об обыске в своем доме

В селе Орехово Сакского района Крыма у украинского активиста Олега Приходько 8 февраля прошел обыск, об этом он сам рассказал изданию «Крым.Реалии».

«Проводили вчера (8 февраля – ред.) обыск. Была целая толпа силовиков, с оружием. Забрали мой и жены компьютер, телефон, украинскую символику, флаги. Даже в машине. Также забрали макеты немецких автоматов. Обыск они пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика. И они почему-то решили прийти ко мне», – сказал Приходько.

Активист рассказал «Крым.Реалиям», что после обысков сотрудники правоохранительных органов увезли его в Симферополь. Там, по словам Приходько, с ним провели беседу, переписали контакты с его телефона и сообщили, что будут проводить экспертизу изъятых вещей.

Издание отмечает, что российские силовики не комментируют обыск у Приходько, в других источниках информации о произошедшем нет.

«Крым.Реалии» в июне 2016 года рассказывали о задержании Приходько за украинские номера на автомобиле. Впоследствии его приговорили к трем суткам ареста за мелкое хулиганство.