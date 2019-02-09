Отец выпускника ульяновского Суворовского училища сообщил, что его сын заразился ленточными червями в 2018 году

Андрей Шульга, отец одного из выпускников ульяновского Суворовского училища Дмитрия Шульги, рассказал, что его сын заразился эхинококкозом (паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями) в 2018 году, сообщает издание Simbirsk.city.

По словам Шульги-старшего, в ноябре 2018 года во время медкомиссии, которую его сын проходил для службы в армии, у Дмитрия обнаружили затемнение в правом легком и кисты в печени.

В январе 2019 года ему сделали операцию, которая прошла удачно. Юношу уже на следующий день перевели в общую палату. Через неделю Андрей Шульга узнал о заражении курсантов ульяновского Суворовского училища эхинококкозом и рассказал об этом врачам.

«Слишком много подозрительных совпадений было. Мы тут же сделали все необходимые анализы. Спустя пять дней из лаборатории мне пришла СМС: мой сын заражен эхинококками. Ко всему прочему, после операции у Димы началась пневмония, лечение которой продлится еще как минимум 10 дней. Это было очень нервное время», — сообщил он.

Андрей Шульга рассказал, что у родителей выпускников есть чат в мессенджере Viber, и когда он сообщил о случившемся в нем, одна женщина написала, что у ее сына также обнаружили кисты в печени и затемнение в правом легком. Несколько других родителей рассказали о похожих проблемах со здоровьем у своих сыновей.

Шульга предположил, что заражение выпускников произошло через пищу: «Дима рассказывал мне, как он сам лично был несколько раз очевидцем, например, разгрузки мясных туш, которые до кухни перевозили на ржавых грязных тележках. Мясо даже не было упаковано или прикрыто».

О том, что у курсантов Суворовского училища обнаружили ленточных червей, стало известно в начале февраля. «Коммерсант» сообщал, что 36 учащихся решили отправить на лечение в Москву. В связи с заражением курсантов СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Само заболевание обнаружили в конце января после того, как в больницу отправили первых учащихся, у которых заподозрили легочную патологию. Руководство училища сообщало, что заражение «не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания».

По данным ульяновского SM-News.ru, с декабря прошлого года питанием в училище занималась компания ООО «Пищевик», которая сейчас является банкротом, а ее руководитель находится в бегах. Предыдущим поставщиком выступала компания «Торговый дом СПП», сотрудник которой ранее пытался передать взятку начальнику ульяновского гарнизона.