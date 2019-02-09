В Париже участнику протестов оторвало кисть руки из-за взрыва светошумовой гранаты

В Париже во время столкновений членов движения «Желтых жилетов» с полицией у Национальной ассамблеи одному из участников протестов оторвало кисть руки из-за взрыва светошумовой гранаты, передает BFMTV.

По информации источника телеканала в полиции, пострадавший пытался отбросить гранату от себя, но она сработала прежде, чем он успел это сделать. BFMTV отмечает, что демонстрант не был одет в желтый жилет.

AFP сообщает, что пострадавший является фотографом «Желтых жилетов». Очевидец произошедшего Cиприен Ройер рассказал изданию, что мужчина был одет в желтую куртку, гранату бросили ему в ногу. Она взорвалась, когда мужчина прикоснулся к ней.

«Мы положили его в сторону и вызвали уличных медиков», – сказал Ройер AFP.

Как отмечает BFMTV со ссылкой на МВД Франции, в протестах принимают участие 12,1 тысячи манифестанов, из них четыре тысячи человек – в Париже. Источник телеканала в полиции сообщил, что во французской столице задержан 31 человек.

Напомним, акции членов движения «Желтые жилеты» с середины ноября прошлого года проходят по всей Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

4 декабря 2018 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев также решили отложить введение новых методов для технического контроля автомобилей.

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц, но протестующие продолжили демонстрации.