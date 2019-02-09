СБУ возбудила дело по факту пропажи десяти предметов из Киево-Печерской лавры. В УПЦ недостачу отрицают

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в связи с пропажей десяти предметов, имеющих культурную ценность, из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СБУ отметили, что дело возбудили «по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры». Ведомство проводило проверку по просьбе Министерства культуры Украины.

СБУ продолжает следственные действия. Какие именно предметы пропали, не уточняется.

При этом руководитель информационного отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент заявил ТАСС, что недостачи предметов в лавре нет. «В Киево-Печерской лавре не только нет недостачи каких-то предметов, являющихся культурно-религиозной ценностью, но и, наоборот, она является примером того, как нужно сохранять культурно-религиозное наследие и приумножать его для последующих поколений», – сказал он агентству.

Климент заявил, что возбужденному СБУ делу «нет никакого» объяснения, и назвал его «абсурдным».