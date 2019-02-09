NYT: «Роснефть» согласилась поддержать PDVSA из-за введения санкций США

Российская компания «Роснефть» решила снабжать венесуэльскую нефтегазовую компанию PDVSA «жизненно важными нефтепродуктами» в обмен на нефть в связи с введением санкций США в отношении нее. Об этом сообщает NYT со ссылкой на источники.

Два нефтяных трейдера и два партнера PDVSA рассказали изданию, что это позволит частично заменить утраченные компанией американские поставки. NYT отмечает, что подобный шаг позволит венесуэльской компании продолжать работать без доступа к международной банковской системе.

Газета рассказывает, что чиновники PDVSA сообщили на этой неделе своим партнерам об обеспечении поставок бензина до конца марта. Это поможет избежать кризиса, который может быть вызван санкциями США, отмечает издание.

Представитель «Роснефти» заявил NYT, что компания преследует только деловые интересы в Венесуэле, и отказался комментировать бартерные сделки с PDVSA.

Напомним, США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании 28 января. В связи с ними активы PDVSA на 7 млрд долларов оказались заблокированы.