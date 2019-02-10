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В Петербурге задержали активистов «Весны» за акцию в поддержку члена «Открытой России» Анастасии Шевченко

Общество

 

В Петербурге накануне вечером задержали участников движения «Весна» за акцию в поддержку члена «Открытой России» Анастасии Шевченко, сообщила в telegram-канале «Группа помощи задержанным».

Им вменяют статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В telegram-канале петербургской «Весны» говорится, что задержанных доставили в городской отдел полиции №28, у них забрали телефоны. Трех человек оставили там на ночь, одного несовершеннолетнего задержанного из полиции забрала мать, сообщил в telegram-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневский. Он рассказал, что среди задержанных — журналист «Эха Москвы» Кирилл Матвеев.

Накануне днем «ОВД-Инфо» сообщало о задержании еще семерых человек перед началом акции в поддержку Шевченко. Впоследствии их отпустили, однако одного из них, Владимира Казаченко, повторно задержали вечером. 

10 февраля в городах России пройдет «Марш материнского гнева». Власти Москвы акцию не согласовали. В описании мероприятия организаторы призвали дать свободу политзаключенным, среди которых они привели псковского координатора движения «Открытой России» Лию Милушкину и члена федерального совета движения Анастасию Шевченко — обе в январе стали фигурантками уголовных дел.

Когда Шевченко находилась под домашним арестом, ее дочь скончалась в больнице после госпитализации с обструктивным бронхитом. Следователь разрешил женщине побыть с дочерью, врачи пустили ее к ней только тогда, когда стало очевидным, что ребенок умирает.

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