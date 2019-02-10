Reuters: PDVSA решила перевести счета своих совместных предприятий в Газпромбанк из-за санкций США

Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA оповестила совместные предприятия о переводе выручки на счета в российском Газпромбанке, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании и источники.

Агентство отмечает, что это связано с санкциями США против PDVSA. По информации двух источников Reuters, осведомленных о переговорах, компания начала оказывать давление на своих иностранных партнеров, владеющих долями в совместных проектах.

По информации Reuters, PDVSA требует от них официального решения о том, будут ли они продолжать участвовать в проектах. Агентство отмечает, что партнерами компании являются норвежская Equinor, американская Chevron и французская Total.

«Мы хотели бы официально заявить о новых банковских инструкциях для осуществления платежей в долларах США или евро», – цитирует агентство письмо вице-президента PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинтала от 8 февраля в подразделение PDVSA, которое контролирует совместные проекты.

Как сообщает Reuters, компания несколько недель назад информировала партнеров о новых банковских инструкциях и тогда же начала перемещать счета своих совместных предприятий.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что российская компания «Роснефть» решила снабжать PDVSA «жизненно важными нефтепродуктами» в обмен на венесуэльскую нефть. В «Роснефти» изданию отказались комментировать данную информацию.