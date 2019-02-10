Погранслужба Украины сообщила о проблемах граждан со въездом в Россию

Российские пограничники не пустили на территорию страны ряд граждан Украины, сообщает украинская погранслужба.

По ее данным, в течение трех дней через пункт пропуска Нехотеевка не пустили в Россию более 90 человек. В государственной погранслужбе Украины отметили, что российские пограничники ссылались на то, что на территорию России якобы запрещен въезд автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota Prado, Volkswagen Passat и других.

В связи с произошедшим украинская погранслужба рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Российская сторона ситуацию в настоящее время не прокомментировала.

Напомним, в конце прошлого года Украина объявила о запрете на въезд в страну россиянам от 16 до 60 лет, он появился спустя несколько дней после введения военного положения. Его ввели на 30 суток после того, как 25 ноября 2018 года российская погранслужба задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Впоследствии сообщалось, что после завершения военного положения на Украине запрет был снят, но пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян позже объяснил, что поскольку на территорию страны и во время его действия могли въехать россияне по уважительной причине, запрет на въезд не был абсолютным и продолжит действовать как усиленная проверка на границе.