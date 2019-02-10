В Москве и Петербурге начался «Марш материнского гнева». Есть задержанные

обновлено 13.40 Телеканал «Дождь» передает, что в Петербурге на «Марше материнского гнева» задержали около десяти человек. Позже корреспонденты «Новой газеты» сообщили о втором задержании в Москве. 13.50 В Москве полицейские увели двух членов SERB, в том числе лидера движения Игоря Бекетова (Гошу Тарасевича), сообщают корреспонденты «Новой».

В Москве начался несогласованный «Марш разгневанных матерей», передает корреспондент «Новой газеты», прямой эфир акции «Новая» ведет в фейсбуке.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

До начала акции корреспондент «Новой» сообщал, что собралось примерно 100 человек, однако к началу акции число активистов увеличилось, в марше участвуют примерно 500 человек. Планируется, что участники марша пройдут от Тверского бульвара до площади Пречистенские ворота.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Всем раздают символ акции – черные сердца, люди наклеивают их себе на куртки. Рядом с Тверским бульваром стоят три полицейских автобуса. После начала марша участники акции начали скандировать «Руки прочь от детей и матерей», «Свободу политзаключенным» и другие лозунги.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На место проведения марша пришли члены движения SERB. После потасовки с одним из его участников, активиста задержали до начала акции.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Накануне в Петербурге задержали активистов движения «Весна» за акцию в поддержку члена «Открытой России» Анастасии Шевченко. Днем в городе перед началом акции задержали семь человек, но впоследствии их отпустили. Вечером были задержаны четыре человека, трех из них оставили в отделении полиции на ночь. Им вменяют статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

10 февраля в городах России проходит «Марш материнского гнева». Власти Москвы акцию не согласовали. В описании мероприятия организаторы призвали дать свободу политзаключенным, среди которых они привели псковского координатора движения «Открытой России» Лию Милушкину и члена федерального совета движения Анастасию Шевченко — обе в январе стали фигурантками уголовных дел.

Когда Шевченко находилась под домашним арестом, ее дочь скончалась в больнице после госпитализации с обструктивным бронхитом. Следователь разрешил женщине побыть с дочерью, врачи пустили ее к ней только тогда, когда стало очевидным, что ребенок умирает.