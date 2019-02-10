Ряду жителей Сибая предложили переселиться в общежитие из-за превышения ПДК диоксида серы почти в 23 раза

В башкирском городе Сибай на улице 8 марта зафиксировано 23-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в воздухе, на улице Нуриманова– 14-кратное, сообщается на сайте администрации города.

Власти предложили жителям переселиться в пункт временного размещения, находящийся в общежитии филиала Башкирского государственного университета. В зоне загазованности спасатели и пожарные проводят подворовой обход.

Глава города Рустем Афзалов на странице «ВКонтакте» сообщил о превышении ПДК диоксида серы еще на ряде улиц:

ул. Горная, 6 – в 3,6 раза;

ул. Сарбаева, 13 – в 2,6 раза;

ул. Коннопарковая, 1 – в 2,2 раза;

перекресток ул. Аккулова, Матросова, Макрушина – в 1,24 раза.

Он также напомнил о рекомендациях при появлении запаха серы. Согласно им, жители Сибая, в частности, должны сократить время пребывания на улице, пить как можно больше жидкости и увлажнять воздух в помещении, где они проводят большую часть дня.

Жители Сибая начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога в воздухе в ноябре прошлого года. Из-за загрязнения воздуха гражданам начали бесплатно раздавать в аптеках защитные маски при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Прокуратура Башкортостана 18 января возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК). Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от загрязняющих веществ, который выделялись при окислении в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время рабочие затапливают шахту, работы планируют закончить не позднее 20 марта.