Активист сообщил о возбужденном против него уголовном деле из-за листовок с призывом к бойкоту выборов

Против активиста «Левого сопротивления» Кирилла Котова возбудили уголовное дело из-за листовок с призывом бойкотировать выборы, которые он распространял в прошлом году. Об этом Котов рассказал «ОВД-Инфо».

По словам активиста, полицейские пришли к его родителям, живущим в Пензенской области. Там они искали активиста, хотя он давно переехал в Москву.

Котов добавил, что его родственники спросили у сотрудников полиции о причине поисков. Те ответили, что против Котова возбудили уголовное дело из-за листовок, которые он распространял в 2018 году. Котов отметил, что полицейские не уточнили, о какой статье УК идет речь.

«ОВД-Инфо» отмечает, что 10 марта прошлого года активист «Левого сопротивления» раздавал листовки, в которых содержался призыв бойкотировать президентские выборы. Сотрудники полиции после этого приходили к нему на работу и вызывали Котова в отдел. Впоследствии его признали виновным в незаконном распространении агитации и оштрафовали на тысячу рублей.