СМИ: Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле

Россия планирует внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле в ответ на вариант резолюции США, который подразумевает проведение новых выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии двух документов и дипломатический источник, а также РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«[Совет Безопасности] призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер, – цитирует ТАСС российский проект резолюции. – [Совет Безопасности] поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео».

Как отмечает ТАСС, предлагаемый США документ предполагает отмену результатов президентских выборов в Венесуэле 2018 года и проведение новых. Агентсво сообщает, что, согласно ему, Совбез должен призвать к «немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции».

Дипломатический источник ТАСС сообщил, что оба варианта документа в настоящее время рассматривают эксперты и не внесены на рассмотрение Совбеза. Он рассказал, что консультации экспертов по поводу вариантов резолюции пройдут в начале следующей недели.

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23 января спикер Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом».

Лидера оппозиции в качестве временного президента признали ряд стран, в том числе Румыния, Испания, Великобритания, Нидерланды и Израиль.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».