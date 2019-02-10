«Победа» отказалась от идеи ввести плату за бумажные стаканчики для воды на борту

Авиакомпания «Победа» решила не вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды на борту самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проведена соответствующая проверка, по результатам которой установлено, что авиакомпания "Победа" не планирует ввести такую плату», — сказала она агентству.

По словам Коротковой, введение платы за бумажные стаканчики противоречит требованиям законодательства.

Напомним, ТАСС сообщал со ссылкой на источник в авиакомпании, что в «Победе» рассматривали введение такой меры после признания Верховным судом России законной перевозку бесплатной ручной клади сверх нормы в пять килограммов.

Агентство отмечало, что рассматривалась возможность выдавать стаканчики для воды за пять рублей, чтобы снизить влияние новых затрат на тарифы. Представитель «Победы» в разговоре с ТАСС говорил, что компания тратит на стаканчики в месяц не менее 1 млн рублей.

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Ранее «Победа» для исполнения решения Верховного суда поменяла правила провоза ручной клади. Таким образом, с 18 февраля разрешается проносить в салон одну ручную кладь (весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см), а также либо букет цветов, либо верхнюю одежду, либо лекарство и питание для ребенка, либо костюм в портпледе, либо детскую люльку, либо костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску или товары из магазина DUTY FREE.

В 2017 году авиакомпания запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы. Позже перевозчик обращался в Верховный суд с требованием отменить бесплатный провоз женских сумок и верхней одежды, но в иске было отказано.