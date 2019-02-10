В Газпромбанке отрицают открытие новых счетов компанией PDVSA

Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA не открывала новые счета в Газпромбанке, сообщил ТАСС представитель организации.

«Являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA», – отметил собеседник агентства.

Представитель Газпромбанка подчеркнул, что «никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию».

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы компании и источники сообщило, что PDVSA оповестила совместные предприятия о переводе выручки на счета в Газпромбанке. Агентство отмечало, что решение о переводе средств в российский банк было принято в связи с санкциями США, введенными против компании.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что российская компания «Роснефть» решила снабжать PDVSA «жизненно важными нефтепродуктами» в обмен на венесуэльскую нефть. В «Роснефти» изданию отказались комментировать данную информацию.