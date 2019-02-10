На аукционе в Нюрнберге не смогли продать пять картин Гитлера

На аукционе, прошедшем в Нюрнберге, никто не купил ни одну из пяти картин, автором которых считается рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер, сообщает The Guardian.

Аукцион прошел 9 февраля, издание отмечает, что люди решили не приобретать работы из-за сомнений в их подлинности и высоких стартовых цен (от 19 до 45 тысяч евро). За несколько дней до аукциона ряд картин сняли в связи с подозрениями в подделке.

The Guardian отмечает, что среди картин, которые не смогли продать – вид на горное озеро и картина с креслом, которое, предположительно, принадлежало Гитлеру.

Газета сообщает, что продажа работ, автором которых считает Гитлер, регулярно вызывает неоднозначные оценки, потому что коллекционеры готовы платить высокие цены за искусство, связанное с нацистским прошлым Германии.

В аукционном доме Weidler не стали комментировать причины произошедшего, но сказали, что картины могут быть проданы позднее.

В начале XX века Гитлер дважды пытался поступить в Венскую академию художеств, но обе попытки оказались неудачными. Однако во время нахождения в Австрии в течение нескольких лет он зарабатывал на жизнь рисованием.