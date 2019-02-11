«Рома» Альфонсо Куарона стала лучшим фильмом по версии BAFTA

В Лондоне состоялось вручение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Кинокартина «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона победила в номанации «Лучший фильм», сообщается на сайте BAFTA.

What a night for @ROMACuaron?! Here @alfonsocuaron picks up the #BAFTA for Best Film, the movie's 4th award of the night 🙌 #EEBAFTAs pic.twitter.com/VCIY6IA9MG — BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019

Всего фильм выиграл в четырех номинациях. В частности, за «Рому» Куарон получил награду как лучший режиссер.

В номинации лучший фильм были также представлены «Черный клановец» Спайка Ли, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Зеленая книга» Питера Фаррелли и «Звезда родилась» Брэдли Купера.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Рами Малек за роль вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в кинокартине «Богемская рапсодия». Актриса Оливия Колман, сыгравшая британскую королеву Анну в фильме «Фаворитка», победила в номинации «Лучшая женская роль».

Ранее «Рома» уже получила ряд наград, в том числе двух золотых львов Венецианского кинофестиваля. Картина также была номинирована на премию «Оскар».

В черно-белом фильме рассказывается про жизнь семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов, живущей в районе Рома. Она переживает различные потрясения того времени, в том числе вооруженное подавление восстания студентов.

В 2018 году лучшим фильмом по версии BAFTA стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха.