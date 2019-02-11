В Венесуэле начались самые крупные в истории страны военные учения

В Венесуэле накануне начались самые масштабные учения в истории страны «Двухсотлетие Ангостуры — 2019», их открыл президент Николас Мадуро, трансляция церемонии открытия велась в Periscope и была опубликована в твиттере.

«Мы направим достаточно средств, чтобы наши солдаты и ополченцы получили самое современное вооружение, чтобы у Венесуэлы были противовоздушные и противоракетные системы обороны», — заявил он (цитата по ТАСС).

Мадуро объявил, что у Венесуэлы будет «продвинутое вооружение». «Мы мирная страна, и ни с кем не враждуем. Однако, пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Как отмечает ТАСС, учения в честь 200-летия со дня Ангостурского конгресса, на котором провозгласили независимость Венесуэлы, завершатся 15 февраля.

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В Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января спикер Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом».

Лидера оппозиции в качестве временного президента признали ряд стран, в том числе Румыния, Испания, Великобритания, Нидерланды и Израиль.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».