В Москве начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай

В Москве в ближайшие один-два месяца планируют начать тестировать первый в России беспилотный трамвай, сообщают «Ведомости» со ссылкой на разработчика беспилотных систем Cognitive Technologies и производителя транспортных средств «ПК Транспортные системы».

Издание отмечает, что беспилотный трамвай запустят по маршруту № 17 (Останкино – Медведково). Представитель «Мосгортранса» рассказал «Ведомостям», что в настоящее время испытания транспорта проходят на площадке депо им. Н. Э. Баумана.

Беспилотный трамвай планируют протестировать в ближайшее время без пассажиров, чтобы попробовать его в условиях московского движения. Представитель «Мосгортранса» отметил в разговоре с «Ведомостями», что во время тестирования в кабине будет находиться водитель.

Представители «Мосгортранса» и «ПК Транспортные системы» сообщили изданию, что новый трамвай создали на базе модели «Витязь-М». «Ведомости» отмечают, что в 2016 году «Мосгортрансом» был заключен контракт на поставку таких 300 трамваев, данная модель производится «ПК Транспортные системы».

Cognitive Technologies, в свою очередь, занималась разработкой системы управления беспилотного трамвая, которая включает в себя до 20 видеокамер и до 10 радаров, сообщила «Ведомостям» президент компании Ольга Ускова.

Издание отмечает, что коммерческое использование беспилотных трамваев могут начать в 2021 году.

С 1 декабря прошлого года в тестовом режиме разрешили использование высокоавтоматизированного транспорта на некоторых участках дорог общего пользования в Москве и Татарстане. Вице-премьер России Максим Акимов отмечал, что за рулем подобных машин при тестировании будет находиться пилот, который в случае непредвиденных обстоятельств сможет остановить машину.