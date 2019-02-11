Минпромторг предложил вернуть на улицы российских городов торговые палатки и ларьки

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) выступило за возвращение на улицы городов России ларьков и торговых палаток, рассказал в интервью «Российской газете» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в декабре прошлого года, в настоящее время дата его рассмотрения в первом чтении не определена.

По словам Евтухова, в настоящее время крупные торговые сети занимают на рынке приблизительно 30-40%, но «производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше».

В законопроекте говорится также о создании мобильных торговых точек. «Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома», — сказал Евтухов «Российской газете», добавив, что благодаря этому будет развиваться также сопутствующая инфраструктура и появятся новые рабочие места.

По мнению замглавы Минпромторга, бизнесу интересны подобные форматы торговли. Он отметил, что в небольших населенных пунктах палатки и ларьки есть в настоящее время, но зачастую их наличие «зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета». Законопроект, по словам Евтухова, «совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли».

В октябре прошлого года «Коммерсант» сообщал, что Минпромторг предложил смягчить правила продажи алкогольной продукции для поддержки алюминиевой промышленности. В министерстве тогда заявили, что получали от экспертов предложение снять ряд ограничений на продажу алкоголя в алюминиевых банках, однако соответствующий законопроект не разработан и с другими ведомствами не согласовывался.