«Левада-центр»: больше половины россиян считают, что чиновники не говорят правду о положении дел в стране

Больше половины россиян (52%) считают, что чиновники лгут о положении дел в стране, этот показатель достиг максимума, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

По данным социологов, год назад мнение о том, что чиновники лгут, высказали 37% опрошенных. При этом, согласно результатам исследования, в правдивость чиновников верят 12% респондентов, год назад о доверии чиновникам заявили 20% опрошенных.

Также респондентов спрашивали про доверие обычным людям. 37% опрошенных «Левада-центром» выразили мнение, что они говорят правду, 25% считают, что обычные люди лгут.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил «Ведомостям», что большое число респондентов, считающих, что чиновники лгут, является реакцией на недовольство и ухудшение ситуации в России. «Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения. Хотя недоверие к чиновникам существовало всегда и растет после каждого ухудшения ситуации», – объяснил он.

Гудков также отметил, что в стране низкий уровень межличностного и институционального доверия, что является реакцией «на репрессивное государство, на подавление межгрупповых связей».

В конце января «Левада-центр» сообщал, что число россиян, считающих неверным путь России, достигло максимума с 2006 года. Такое мнение высказали 45% респондентов, а 42% опрошенных ответили, что, по их мнению, «дела идут в правильном направлении».