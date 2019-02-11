Пропавший на Украине капитан судна «Норд» вернулся в Крым

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, о пропаже которого на Украине стало известно в конце января, вернулся в Крым, рассказала РИА Новости его мать Евгения Горбенко.

«Сын дома. Вернулся еще в субботу (9 февраля—ред.). Чувствует себя нормально», — сказала она агентству.

Горбенко добавила, что сын выглядит хорошо и попросил не задавать вопросов.

Сам капитан «Норда» в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что смог вернуться по российскому паспорту, у него не было никаких ограничений на въезд. Он добавил, что не предупреждал своих родственников о возвращении.

Напомним, 25 марта прошлого года погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедшего в Азовское море для промысла тюльки. Судно зарегистрировано в Крыму, а у десяти членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи.

Девять из них оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины. Сообщалось, что морякам не вернули российские паспорта, поскольку Украина считает их своими гражданами. Однако им разрешили покинуть сейнер, где из-за гнинения рыбы сложились антисанитарные условия.

Как отмечает РИА Новости, позже семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков, до этого два человека с судна вернулись в Крым через территорию Белоруссии. Капитан оставался на территории Украины.

В конце января стало известно об исчезновении Горбенко. Служба безопасности Украины впоследствии возбудила уголовное дело по статье 155 УК страны (умышленное убийство) и объявила капитана в розыск как без вести пропавшего.