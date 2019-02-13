Друзь: сделку с вопросами на «Кто хочет стать миллионером?» предложил главред передачи

Обновление 11:31 Редактор передачи Илья Бер назвал ответ Друзя «детским лепетом»: «Единственная возможная линия защиты – это я [Илья Бер] злодей и я его спровоцировал. Он этой линией и пользуется», — сказал он Daily Storm. По его словам, он разговорил с Друзем до публикации заявления, и предупреждал, что собирается обнародовать записи разговоров. «Я от него пытался добиться ровно того, о чем пишу в посте — отставки с поста председателя комисси по этике МАК, он отказался», — пояснил Бер «Новой газете».

Магистр игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Александр Друзь заявил, что сделку с вопросами программы «Кто хочет стать миллионером?» предложил не он, а сам главный редактор передачи Илья Бер. Об этом знаток ЧГК рассказал РБК.

Друзь подтвердил, что голос на записях телефонного разговора с Бером принадлежит ему, однако «историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот». По его словам, он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек», и подыгрывал ему при обсуждении сделки, вскоре тот перезвонил ему и продиктовал вопросы.

Друзь заявил, что перед съемками рассказал о ситуации знатоку ЧГК Виктору Сидневу, с которым участвовал в выпуске «Кто хочет стать миллионером?», и они решили дойти до последнего вопроса, «но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству». По словам Сиднева, сам он не знал заранее ни одного вопроса и играл как обычно.

«На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — сказал Александр Друзь.

Напомним, накануне главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил в попытке подкупа знатока ЧГК Александра Друзя: тот якобы в ноябре за три дня до съемок попросил раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша. Однако последние шесть вопросов, с 10-го по 15-й, не совпали и знатоки ЧГК ушли с передачи с 200 тыс. рублей, ошибившись в последнем вопросе.

Бер говорил, что требует осуждения неэтичного поведения Друзя и отставки его с некоторых постов функционера империи «Что? Где? Когда?». «Первый канал» решил проверить заявление Бера, расспросив обе стороны. Получив ответы, руководство канала намерено принять решение вместе с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где Когда?».