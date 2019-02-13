Руководство Евросоюза согласовало поправки к газовой директиве, которые затронут «Северный поток-2»

Представители Совета Евросоюза и Европарламента при участии Еврокомиссии предварительно согласовали поправки к европейской газовой директиве, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Цель директивы — перенести европейские нормы ко всем газопроводам на территории Евросоюза, и сухопутным, и морским, в том числе из третьих стран. Документ могут принять в «ближайшие месяцы», а в течение 9 месяцев директива должна быть перенесена в национальное законодательство.

Ожидалось, что на газопроводы третьих стран распространят запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. Это бы создало трудности российскому «Газпрому», который выступает и строителем, и оператором «Северного потока-2».

Однако на встрече в Брюсселе 8 февраля постпреды стран—членов ЕС при Совете ЕС согласились на предложенные Германией корректировки: теперь именно та страна ЕС, где находится первый пункт соединения газопровода из третьей страны с газовой системой члена союза, имеет полномочия вести переговоры о применении директивы. В случае с «Северным потоком-2» речь идет о Германии, которая ранее выступала против первоначальной версии поправок.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.