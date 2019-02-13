Подмосковный СК возбудил дело об избиении до смерти главы отделения Центра противодействия коррупции

В подмосковном Воскресенске вечером 11 февраля двое мужчин в масках избили руководителя местного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дмитрия Грибова, который скончался от травм в больнице. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело (ч.4 ст. 111 УК), сообщает «Коммерсант». Схожие обстоятельства смерти также приводятся в сообщении ведомства без указания имени.

Двое неизвестных напали на Грибова предположительно с битами во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово, куда тот приехал после встречи с матерью. Это произошло, когда тот уже припарковал машину, — согласно видео с места события в канале СК, на снегу у водительской двери остались пятна крови. Один из его соседей заметил происходящее и вызвал полицию со скорой.

Мотивы нападавших пока неизвестны. Руководитель столичного отделения «Центра противодействия коррупции» Виктор Костромин также рассказал «Коммерсанту», что Грибов в тот день возвращался с заседания о другом нападении на него: несколько лет назад его избили трое неизвестных, а когда он добивался возбуждения уголовного дела, его машину подожгли.

«Центр противодействия коррупции», согласно информации на сайте общественной организации, занимается помощью властям в вопросах противодействия коррупции. У Центра 44 отделения по стране, Дмитрий Грибов семь месяцев назад возглавил общественную приемную его воскресенского отделения.