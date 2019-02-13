«Дождь»: губернатор Тамбовской области просил прокурора довести до суда дело против журналиста о клевете

Обновление 13:10 Администрация Тамбовской области подтвердила, что губернатор Никитин действительно просил передать дело журналиста в суд, однако отказались считать это давлением на органы прокуратуры. Никитин выразил «личную просьбу в качестве потерпевшего, зная о наличии неопровержимых доказательств вины», говорится в ответе пресс-службы.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на заседании 8 февраля просил прокурора области согласовать и направить в суд дело о клевете (статья 128.1 УК) из-за статьи журналиста Станислава Савончика, утверждает телеканал «Дождь», опубликовавший запись разговора, на которой предположительно слышны голоса чиновников.

«Я прошу… у нас есть уголовное дело одно, которое касается чести и достоинства моей личной. Оно, уголовное дело, возбуждено — прошу, согласуйте, чтоб оно было передано в суд, потому что оно стоит на контроле управления внутренней политики администрации президента», — говорит на записи мужчина, по данным «Дождя», являющийся тамбовским губернатором.

К моменту публикации телеканал не получил комментария от пресс-службы губернатора. Его пресс-секретарь уточнила «Новой», что они готовят ответ и предоставят его в предусмотренный законом срок.

Дело о клевете, как писал «7х7», возбудили на неустановленных лиц в январе прошлого года из-за материала на портале «Твердый Знак» 2017 года — интервью Савончика с политологом и профессором МГИМО Юрием Анциферовым под названием «Реальным руководителем области является Олег Иванов, а не Александр Никитин».

В ноябре Савончика задержали на вокзале, а также провели у него обыски, в ходе которых у него изъяли технику — два ноутбука, системный блок и телефон. После у него прошло три допроса, на последнем, в конце января 2019 года, технику вернули, однако обвинение так и не предъявили, отмечал «7х7».

Журналист утверждал, что в ходе расследования чиновники могли попытаться найти его источники в администрации региона. Поводом для возбуждения дела, по его мнению, также могли стать его расследования, в том числе о строительстве школы в наукограде Мичуринске на 1270 учеников, которое должно было закончиться к концу 2017 года.