«Левада-центр»: каждый пятый россиянин ради изменений в стране готов выходить на митинги

Большинство россиян готовы лишь на сравнительно пассивные действия для улучшения ситуации в стране: 71% могут голосовать на выборах, а еще около половины — подписывать петиции и обращаться в органы исполнительной власти (53% и 49% соответственно). Это следует из данных опроса «Левада-центра».

У респондентов в ходе личного интервью спрашивали, готовы ли они к восьми различным методам действий. Менее популярными были варианты, требующие личного участия: принимать участие в работе общественных и политических организаций готовы 30% респондентов, быть их волонтерами — 24%, выдвигать свою кандидатуру на выборах разного уровня — 10%.

При этом 77% участников опроса рассказали, что не готовы выходить на митинги и уличные акции, а 91% — что не готовы поддерживать поддерживать политиков и общественников деньгами.

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Социологи отметили, что почти каждый второй респондент среди молодежи (от 18 до 24 лет) был готов включаться в работу общественных и политических организаций и почти каждый третий — стать волонтером для позитивных изменений в обществе. Готовность участвовать в различных инициативах была также выше у тех участников опроса, кто часто пользуется интернетом (ежедневно или несколько раз в неделю).