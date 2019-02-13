Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан решил возобновить выступления за российскую сборную

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, ранее объявлявший о завершении карьеры, намерен продолжить выступать за сборную России. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на корейские СМИ.

«Сейчас мои кондиции лучше, чем перед Пхенчханом. Буду усердно тренироваться и приму участие в отборе в национальную сборную, который пройдет в России в августе. Если войду в ее состав, продолжу выступать до Олимпиады в Пекине. Моя страна — Россия. И я не могу выступать за Корею», — сказал спортсмен.

По его словам, прошлым летом представители китайского шорт-трека пригласили его занять пост тренера национальной сборной и подготовить ее к домашней Олимпиаде в 2022 году.

«Предложенные мне условия — невообразимая для шорт-трека сумма. Я благодарен за то, что меня оценили так высоко. Я не принял предложение, потому что есть шанс продолжить карьеру спортсмена, хотя многие говорили, что мне стоит поехать в Китай на таких условиях», — сказал он.

О решении Ана завершить спортивную карьеру в сентябре прошлого года Ан объявил глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. По его словам, Ан не будет работать в России в качестве тренера и принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.

До декабря 2011 года Виктор Ан выступал за Южную Корею. 32-летний Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды победил на Играх-2014 в Сочи в качестве представителя сборной России.

Ан не получил допуск на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Весной 2018 год Ан завоевал две золотые медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге.