Глава Сибая раскритиковал местных жителей за обращение к Владимиру Путину об «экологической катастрофе» в городе

Глава администрации башкирского города Сибай Рустем Афзалов раскритиковал участников и организаторов схода граждан, записавших в конце прошлой неделе видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «экологическую катастрофу» из-за превышения ПДК диоксида серы. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению Афзалова, сход организовали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю», а целью обращения была попытка сделать «имидж и пиар-кампанию» и «заработать на этом».

«Митинг в выходной — это было вообще не правильно. Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли?» — возмутился он на встрече с горожанами в поселке Аркаим. —Республикой столько делается для города — врачи здесь, Радий Фаритович (врио главы республики — прим.) здесь, переживает за судьбу города, никуда так часто не приезжает, как в Сибай».

10 февраля жители города записали видеообращение к президенту, попросив вмешаться в ситуацию и приостановить стройку цементного завода на территории города, а также приостановить деятельность завода буровых реагентов, который «выбрасывает в воздух отравляющие вещества».

Жители Сибая начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога в воздухе в ноябре прошлого года. Из-за загрязнения воздуха гражданам начали бесплатно раздавать в аптеках защитные маски при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Прокуратура Башкортостана 18 января возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК). Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от загрязняющих веществ, который выделялись при окислении в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды.

8 февраля власти Сибая сообщили о начале затопления нерабочего карьера. Работы планируют завершить в конце марта.