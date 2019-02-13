Интерфакс: ФСБ начала выемку документов у крупных агрохолдингов в 13 регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) начали выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов в 13 регионах России, сообщил источник Интерфакса.

По его словам, работа проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

В разговоре с РБК представитель Россельхознадзора заявил, что ему ничего неизвестно о проверках. При этом в публикации на портале 78.ru утверждается, что мероприятия по выемки документов были в ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинской птицефабрике, а в URA.RU рассказали о приходе ФСБ в птицефабрику «Челябинская».

Среди возможных причин таких действий собеседник Интерфакса называет подозрение в неуплате налогов и несоблюдение договоренностей, которые прописаны в Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Крупные производители и экспортеры зерна подписали ее в 2018 году. Основная цель Хартии — урегулировать вопросы с выплатами налогов. Как уточнял Интерфакс, ежегодные потери бюджета от различных схем уплаты налогов оценивались в 65 млрд рублей в год.