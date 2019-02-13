«Проект»: Гусинский отказался от борьбы за НТВ в обмен на несколько сотен миллионов долларов с сериалов

Олигарх Владимир Гусинский отказался от борьбы за телеканал НТВ в обмен на соглашение с российскими властями, которое позволило ему продолжить заниматься медиабизнесом: связанные с ним компании заработали на поставке сериалов федеральным каналам несколько сотен миллионов долларов, утверждает в своем расследовании издание «Проект» со ссылкой на источники.

Условия соглашения Гусинский и «Газпром-Медиа» согласовали в 2002 году, когда холдинг окончательно выкупил его долю в НТВ, ТНТ и «НТВ-плюс», а сам договор сроком до 2019-2020 годов был подписан в 2005-м, утверждает источник издания в руководстве «Газпрома».

Согласно нему, бизнесмен покидал страну, отказываясь от активной политической борьбы, он также обещал не оспаривать в зарубежных судах решение о продаже НТВ на основании решения ЕСПЧ, которое признало, что российские власти использовали его уголовное преследование в 2000-м году для запугивания.

Знакомый Гусинского утверждает, что тот называл его «нерушимым соглашением», подтвержденным с Владимиром Путиным, однако источник в «Газпроме» сказал, что президент не курировал соглашение лично — со стороны государства это делали Николай Сенкевич (возглавлявший тогда «Газпром-Медиа»), Дмитрий Медведев (бывший тогда председателем совета директоров «Газпрома») и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В обмен за ним остались ряд СМИ, таких как, например, Newsru.com, Zagolovki.ru и Inopressa.ru, треть в капитале радиостанции «Эхо Москвы», а также компании, поставившие для федеральных телеканалов каждый восьмой из всех сериалов на российском телевидении — более 450, среди которых были «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

По оценкам «Проекта», это могло принести Гусинскому от 172 млн до 529 млн долларов. Продажа активов холдингу «Газпром-Медиа» в 2002 году также могла принести ему от 30 до 190 млн долларов, писал тогда «Коммерсант».

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Издание отмечает, что с 2014 года его компании начали испытывать трудности, а в 2015 году он пытался продать свой бизнес за 300–400 млн рублей. Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей, часть из них запустили процедуру банкротства, однако бизнесмен продолжает работу через компанию «Кинопроизводственный центр», выручка которой за 2017 год, по данным «Контур. Фокус», составила 766 млн рублей. Сам Гусинский и его юрист Илья Куртов отказались от комментариев.