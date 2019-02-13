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Два работника кемеровского аэропорта похитили маячки ГЛОНАСС, перепутав их с цифровыми колонками

Общество

 

Полиция предъявила обвинение двум работникам кемеровского аэропорта «Алексей Леонов», которые похитили спутниковые маяки для отслеживания передвижения транспорта,  решив, что это современные миниатюрные цифровые колонки. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД на транспорте по СФО.

В полицию обратился представитель транспортной компании, который заявил о краже двух устройств навигационного оборудования, которые прибыли в Кемерово авиарейсом. 

«Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование. С помощью специализированной программы было установлено, что „маячки“ находятся в Рудничном и Ленинском районах Кемерова», — рассказали в управлении.

Подозреваемыми оказались двое 47-летних работников аэропорта. Как выяснили в полиции, при транспортировке багажа из прибывшего самолета, грузчики заметили выпавшие из упаковки электронные приборы и забрали их, полагая, что это современные миниатюрные цифровые колонки.

Им предъявлено обвинение в совершении кражи по части 1 статьи 158 УК РФ и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Теги:
кемерово, nt
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