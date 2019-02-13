Два работника кемеровского аэропорта похитили маячки ГЛОНАСС, перепутав их с цифровыми колонками

Полиция предъявила обвинение двум работникам кемеровского аэропорта «Алексей Леонов», которые похитили спутниковые маяки для отслеживания передвижения транспорта, решив, что это современные миниатюрные цифровые колонки. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД на транспорте по СФО.

В полицию обратился представитель транспортной компании, который заявил о краже двух устройств навигационного оборудования, которые прибыли в Кемерово авиарейсом.

«Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование. С помощью специализированной программы было установлено, что „маячки“ находятся в Рудничном и Ленинском районах Кемерова», — рассказали в управлении.

Подозреваемыми оказались двое 47-летних работников аэропорта. Как выяснили в полиции, при транспортировке багажа из прибывшего самолета, грузчики заметили выпавшие из упаковки электронные приборы и забрали их, полагая, что это современные миниатюрные цифровые колонки.

Им предъявлено обвинение в совершении кражи по части 1 статьи 158 УК РФ и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.