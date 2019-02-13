Песков объяснил шутки Путина в адрес главы Татарстана

«Шутливые замечания» от президента России Владимира Путина главе Татарстана Рустаму Минниханову не являются признаком каких-то претензий, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщил Интерфакс, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, почему Путин сделал так много «замечаний» Минниханову за один день.

Внимание прессы привлекли слова главы государства о том, что руководитель республики отвлекся во время обсуждения движения «Народный контроль». «Рустам Нургалиевич. Не отвлекайся, че ты? Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение. Он не слышал, о чем мы тут говорили», — сказал Путин.

Потом президент во время другого мероприятия в тот же день снова обратился к Минниханову, он предоставил ему слово, а глава Татарстана в этот момент встал со своего места. «Взял и ушел куда-то. Куда он пошел», — отреагировал президент. Позже пресс-служба главы республики уточнила, что Минниханов направился к микрофону.

Минниханов продолжает удивлять Путина в Казани. В этот раз он куда-то ушел, когда настало время выступить pic.twitter.com/JTZ7pONyci — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 12, 2019

По словам Пескова, Путин доволен работой руководителя Татарстана, а отношения между двумя политиками «доверительные». Пресс-секретарь сказал, что это был всего лишь юмор и доброе отношение президента.